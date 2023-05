Nikola: Kursziel von 4,06 EUR

Experten sind sich einig – die Aktie von Nikola ist derzeit unterbewertet.

• Am 12.05.2023 stieg der Kurs um +0,11%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 4,06 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,25

In den letzten fünf Handelstagen fielen die Aktienkurse um -14,79%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das Potenzial für Investoren bei einem Anstieg auf das mittelfristige Zielkursniveau bei +432,88% liegen könnte.

Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach dem jüngsten schwachen Trend.

Aktuell empfehlen ein Kauf und weitere Optimisten die langfristigen Investitionsmöglichkeiten des Unternehmens.

Sieben Experten bewerten den Wert mit “halten”, während keiner einen Verkauf empfiehlt.

Das Guru-Rating verblieb unverändert beim...