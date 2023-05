Nikola: Ein Kursziel von 3,05 EUR könnte möglich sein

Am gestrigen Tag konnte Nikola einen Rückgang von -0,58% verzeichnen. In der letzten Handelswoche stieg die Aktie jedoch um +1,26%, was auf eine relative Marktzuversicht hindeutet.

Laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 3,05 EUR. Daher könnten Investoren ein potenzielles Kurswachstum von bis zu +328,65% erwarten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht nach den jüngsten positiven Trends am Markt.

Aktuell gibt es acht Experten mit einer neutralen Einstufung (“halten”), während kein einziger optimistisch gestimmt ist. Das bisherige “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,00.

Anmerkung: Diese Informationen dienen ausschließlich als Informationsquelle und sollten nicht als Anlageberatung oder Empfehlungen betrachtet werden. Jegliche Entscheidungen bezüglich Investitionen müssen eigenständig...