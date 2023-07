Nikola: Kein Ende in Sicht für die Aktie

Sehr geehrte Leser,

In den Anfangsstunden des Donnerstaghandels konnte Nikola an der Börse bemerkenswerte Gewinne erzielen. Die Aktie verzeichnete einen Zuwachs von mehr als 2,20 % und hat nun die Marke von 1,30 Euro nachhaltig überschritten. Am Vortag hatte Nikola – als Reaktion auf den schwachen Dienstag – mit einem Anstieg von fast 7 % bei den Investoren punkten können. Bereits am 30.6 hatte Nikola ein Plus von etwa 9,50 % erzielt und damit den Durchbruch in Richtung der Marke von 1,30 Euro geschafft. Angesichts eines Gesamtplus’von nunmehr rund 20,50% innerhalb fünf Tage fragen sich Analysten wie auch Investoren: Wie geht es weiter? Denn die wirtschaftlichen Ergebnisse sind nach wie vor unsicher.

Nikola: Das Unternehmen schreibt rote Zahlen

Das Unternehmen selbst ist noch nicht aus dem Gröbsten herausgekommen. Für das...