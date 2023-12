Nikola: Jetzt wird es eng!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nikola hat am Freitag noch einmal 0,25 % abgegeben – am letzten Tag des Börsenjahres also. Die Notierungen sind dennoch insgesamt in einer zufriedenstellenden kurzfristigen Situation, jedenfalls sind die Kursverluste bei weitem nicht mehr so hoch wie noch in den zurückliegenden Sitzungen. Dennoch: Der Kurs ist klar im roten Bereich. Die Aktie ist ein klarer Penny Stock. Der Titel ist und bleibt ausgesprochen schwach, wie auch ein Blick auf die Marktkapitalisierung [...] Hier weiterlesen