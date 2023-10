Nikola: Jetzt ist es geschehen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola hat am Freitag erneut abgegeben. Es ging für den US-Wert am Ende “nur” um -2,5 % abwärts. Dennoch steckt in den Kursverlusten eine kleine Zäsur. Denn es ging zwar nur minimal abwärts. Dennoch verlor die Aktie nun den Kampf dagegen, unter die 1-Euro-Marke zu fallen. Es sieht in verschiedener Hinsicht nicht mehr besonders gut für den Titel aus.

Nikola: Mehr als -20 % Verlust in einer Woche

Die Aktie verlor mehr als -20 % in einer Woche. Dies ist ein weiteres rotes Signal bei der Beurteilung des Titels. Der Befund ist am Ende recht eindeutig: Nikola ist klar im Baisse-Modus. Die Aktie ist schwächer geworden als je zuvor im Sommer dieses Jahres.

Rückblende: Der Titel verlor erstmals seit Juni wieder im Kampf gegen den Status als Penny Stock. Ein Penny Stock ist eine Aktie, die unter die Marke von 1 Euro fällt. Die Aktien...