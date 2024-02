Nikola: Erdrutsch in den USA!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola hat am Dienstag einen Erdrutsch hingelegt. Die Notierungen fielen gleich um mehr als -5,8 %. Damit ist die Aktie aus der Perspektive von Analysten und Investoren wahrscheinlich dem gerecht geworden, was sich bereits in den vergangenen Tagen erahnen ließ. Denn Nikola hat wirtschaftlich derzeit wenig zu bieten. Dies wiederum reflektieren die Börsen mit einem gigantischen Abwärtsmarsch.

In wenigen Tagen kann Nikola dagegen halten. Das Unternehmen wird seine Quartalszahlen zum 4. Quartal präsentieren. Diese Präsentation kann schon über Wohl und Wehe des Aktienmarktes bei der Bewertung von Nikola entscheiden. Denn die Erwartungen sind zumindest fulminant – in beide Richtungen.

Nikola: Diese Zahlen sind auf ihre Art gigantisch

Die Faktenlage jedenfalls ist eindeutig. Der Umsatz für das gesamte Jahr wird gegenwärtig auf ca. gut 38 Millionen Dollar geschätzt. Das ist noch kein Ausweis eines guten Geschäftes. Denn das Unternehmen kann aus diesem Umsatz keinerlei Profitabilität erwirtschaften. Der Markt erwartet einen Nettoverlust in Höhe von ca. -920 Millionen Dollar! Der Konzern ist aktuell am Markt mit einem Wert von ca. 850 Millionen Dollar bewertet.

Mit anderen Worten: Der Markt zahlt aktuell – auch ohne neue nennenswerte Nachrichten mit großer wirtschaftlicher Reichweite – weniger für das Unternehmen, als dies im ganzen Jahr an Verlust aufhäuft. Insofern ist der 22.2. enorm wichtig!

