Nikola: Dramatisch

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola hat erneut dramatische Rücksetzer hinnehmen müssen. Am Freitag ging es für das US-Unternehmen um -1,7 % abwärts. Die Aktie hat damit binnen der vergangenen fünf Handelstage ein Minus von -14 % verbucht. Das Minus über das gesamte Kalenderjahr summiert sich auf hohe -59 %. Die Frage sei erlaubt: Wohin soll das noch führen?

Nikola: Keine Hoffnung mehr?

Es sieht fast so aus, als habe das Unternehmen zumindest an den Aktienmärkten keine Hoffnung mehr, noch einmal in absehbarer Zeit in ruhiges Fahrwasser zu gelangen. Der Titel hat derzeit schlicht keine Impulse, die darauf deuten würden, dass die Aktie noch einmal deutlich auf mehr als z. B. 1,50 Euro klettern kann. Nun steht im Chartbild die Marke von 1 Euro im Weg.

Nikola hat ohne jede Nachricht die Marke von 1 Euro nach unten durchkreuzt. Damit mutiert der Wert zu einem...