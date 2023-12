Nikola: Da fehlt noch etwas zu einer guten Story!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola hat nach einem starken Freitag am Montag an den Märkten schnell wieder für Ernüchterung gesorgt. Die Notierungen fielen nach dem Plus von über 3 % nun auf höherem Niveau um fast 0,6 %. Die

Nikola hat nach einem starken Freitag am Montag an den Märkten schnell wieder für Ernüchterung gesorgt. Die Notierungen fielen nach dem Plus von über 3 % nun auf höherem Niveau um fast 0,6 %. Die

[...] Hier weiterlesen