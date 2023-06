Nikola Corporation: Unwahrscheinliche Aussichten für das Unternehmen

Im Zeitraum von nur sieben Handelstagen konnte die Aktie des Unternehmens Nikola im Juni ihr Allzeittief von 0,52 US-Dollar hinter sich lassen und bis auf stattliche 1,83 US-Dollar ansteigen. Dieses beeindruckende Wachstum hat das Interesse vieler Anleger geweckt – insbesondere das der privaten Kleinanleger und Daytrader. Die Aktie ist somit zu einem heiß diskutierten Thema in verschiedenen Internetforen avanciert, nicht nur in den USA sondern auch hierzulande in Deutschland. Ein erhöhter Fokus auf die Aktie resultiert zweifelsohne aus der bewegten Geschichte des Unternehmens Nikola – war es doch über die Jahre hinweg immer wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit.

Signalisiert die Bewegung bei Nikola-Aktien einen Wendepunkt oder Gipfel?

Die jüngste positive Entwicklung scheint allerdings zum Stillstand gekommen zu sein....