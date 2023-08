Nikola Corporation: Ist nach der dritten Welle alles vorbei?

Die Nikola-Aktie hat in den letzten Monaten eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Seit Anfang Juni hat sie sich fast verfünffacht – ein bemerkenswerter Anstieg, der zunächst dynamisch begann, dann zu einer Pause führte und schließlich am 13. Juli mit einer zweiten Welle fortgesetzt wurde. Nach weiteren volatilen Schwankungen kam es am Montag, dem 31. Juli, erneut zu einem Kursanstieg bei der Nikola-Aktie.

Ist die Bewertung der Nikola-Aktie überhöht?

Der Aktienkurs erreichte am Donnerstag, dem 3. August einen Höchstand von 3,39 US-Dollar pro Aktie – was das Unternehmen auf eine Bewertung von mehr als zwei Milliarden US-Dollar bringt. Angesichts bescheidener Umsätze und fehlender Gewinne wirft dies Fragen auf: Sind diese Zahlen gerechtfertigt? Die wenigen Lastwagen mit neuer Technologie im Bereich E-Antrieb oder sogar...