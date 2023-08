Nikola Corporation: Ist das Ende nahe?

Die Nikola Corporation – eine Investition voller Hoffnung und Phantasie. Trotz der ursprünglich hohen Erwartungen landete das Unternehmen hart in der Realität. Kürzlich wurde die Phantasie für die Aktie wieder entfacht, was durch die Aussicht auf hohe Börsengewinne vorangetrieben wurde und zu einem Aufwärtstrend führte. Steigende Aktienkurse erzeugten hier weitere Kurssteigerungen. Doch wie immer kommt das Ende einer Kursexplosion oft abrupt – so scheint es auch mit dem kurzen Hype um das Wertpapier von Nikola zu sein.

Betrachtet man den aktuellen Stand, spricht nicht viel für diese Anlageoption. Es ist unwahrscheinlich, dass in den nächsten Jahren Gewinne erzielt werden können. Der CEO verlässt das Unternehmen und nachhaltige Perspektiven mit “Gewinnaussichten” sind noch nicht absehbar.

Chartanalyse des Wertpapiers von...