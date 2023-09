Nikola Corporation: Eine einfache Regel, die man kennen sollte!

Ein erstaunlicher Diebstahl hat bei Aurubis, dem Metallverarbeiter mit Fokus auf Kupfer, stattgefunden. Am vergangenen Donnerstag gab das Unternehmen bekannt, dass es durch Betrug und Diebstahl einen Schaden in der “niedrigen dreistelligen Millionenbereich” erlitten hat. Bis zum Ende des Geschäftsjahres am 30. September wird die exakte Höhe des Schadens noch nicht feststehen und man wird wissen, wie hoch der Verlust sein könnte. Den Tätern wird vorgeworfen, nicht einfach nur Metall gestohlen zu haben, sondern durch manipulierte Proben wahrscheinlich mehr abgerechnet zu haben als das gelieferte Metall wert war – wenn überhaupt etwas geliefert wurde. Es scheint sogar so, dass das Unternehmen systematisch “unterwandert” wurde – ein Raubzug scharfsinnig geplant.