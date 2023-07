Nikola Corporation: Eine bahnbrechende Wette!

Die letzten Wochen seit Anfang Juni 2023 haben der Aktie von Nikola einige ermutigende Nachrichten beschert, die zu einem deutlichen Kursanstieg geführt haben. Die Nikola Corporation kündigte an, endlich Lastwagen mit neuer Brennstoffzellentechnologie auf den Markt zu bringen und plant zudem eine signifikante Kapitalerhöhung beim dritten Versuch in den kommenden Wochen erfolgreich abzuschließen. Das Unternehmen benötigt dringend frisches Kapital zur Realisierung seiner ambitionierten Pläne. Trotz vorhandener Unsicherheit honorierten die Investoren das Engagement des Managements und investierten weiterhin in Nikola-Aktien – ein Ergebnis steigender Kurse und aktivem spekulativem Handel.

Charttechnische Analyse zeigt: Abwärtstrend der Nikola-Aktie im Blickpunkt

Aus charttechnischer Sicht gewinnt die Situation an Spannung....