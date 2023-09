Nikola Corporation: Auf dem Weg zum Nullpunkt

Die Nikola Corporation kann derzeit kein positives Nettoeinkommen verzeichnen. Das Unternehmen verbrennt kontinuierlich Kapital und wenn die Liquiditätsreserven für den Unternehmensbetrieb aufgebraucht sind, werden neue Schulden generiert oder es wird versucht, zusätzliches Kapital über eine Börsenausgabe zu beschaffen. Ein zentrales Thema ist jedoch, wie nachhaltig diese Strategie sein kann. Laut „MarketScreener“ beläuft sich die Nettoverschuldung von Nikola im Jahr 2023 auf fast 400 Millionen USD und steigt bis zum Jahr 2024 auf mehr als 800 Millionen USD an – währenddessen sollen die Umsätze deutlich von etwa 120 Millionen USD in 2023 auf rund 400 Millionen USD in dem folgenden Jahr wachsen. Für das Jahr 2025 wird ein weiterer Umsatzsprung auf fast eine Milliarde US-Dollar prognostiziert – allerdings bei einem stetig...