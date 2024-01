Nikola-CEO Steve Girsky proklamiert: Wasserstoff-Technologie am 'Wendepunkt'

Nikola trotzt Skandalen: CEO Steve Girsky sieht jetzt den richtigen Zeitpunkt für Wasserstoff-Lkw.

Der amerikanische Lastkraftwagenhersteller Nikola strebt an, den Gütertransport zu revolutionieren. Die dafür entwickelten Elektrolastkraftwagen mit Wasserstoff-Brennzellen und das Netz von Wasserstofftankstellen sollen den Transportsektor umweltfreundlicher gestalten.

Doch in der Vergangenheit wurde das Unternehmen durch Herausforderungen wie die Vorwürfe von Shortseller Hindenburg Research gegen Nikola-Gründer Trevor Milton erschüttert. Nach Miltons Rücktritt im Jahr 2020 übernahm Mark Russell zunächst die Führung, jedoch trat er bereits im Januar 2023 seine Position an den ehemaligen Opel-Chef Michael Lohscheller ab, der jedoch im August desselben Jahres wieder ausschied.

Seitdem führt Steve Girsky, ehemaliger Chef von General Motors und Stellantis, das Unternehmen an. Sein Ziel ist es, Nikola wieder erfolgreich zu machen und an die Spitze des Marktes für E-Wasserstoff-Lkw zu bringen. Auf der Consumer Electronic Show in Las Vegas im Januar äußerte Girsky seine Zuversicht, dass nun der richtige Zeitpunkt für die Adaption von Wasserstoff-Lkw gekommen sei.

Laut "TruckNews.com" erklärte er, dass der Bereich Wasserstoff derzeit viel Aktivität verzeichne und die Technologie an einem Wendepunkt angekommen sei. Sein Ziel ist es, nicht nur Teil des Marktes für Wasserstofflösungen zu sein, sondern diesen sogar anzuführen.

Der freundlichen Einstellung Kanadas zu Wasserstoff könnte Nikola bei der Erreichung dieses Ziels zugutekommen. Im Jahr 2021 kündigte die kanadische Regierung ihre Unterstützung für die Alberta Zero-Emissions Truck Electrification Collaboration (AZETEC) mit 2,3 Millionen Dollar an.

Laut TruckNews.com erklärte Seamus O'Regan Jr., Minister für natürliche Ressourcen, damals, dass die Zeit des Wasserstoffs gekommen sei und Kanada hier führend sei. Im September 2023 erweiterte Nikola daher sein Händlernetz nach Kanada, wie aus einer Pressemitteilung hervorging.

Der kanadische Händler ITD Industries wird nun Klasse-8-Lkw in Kanada vertreiben. Girsky kommentierte diese Ankündigung mit den Worten: "ITD als unseren ersten kanadischen Händler an Bord zu holen, ist ein aufregender Schritt für Nikola. Kanadas emissionsfreies, fahrzeugfreundliches Umfeld für Klasse-8-Lkw macht das Land zu einem strategischen Markt für die Zukunft des Transportwesens."

Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg ist der Ausbau des Wasserstoff-Netzwerks, wie Girsky im Januar im Interview mit TruckNews.com betonte. Unter der Marke Hyla plant Nikola, eigene modulare Wasserstoff-Tankstellen anzubieten, die schnell und unkompliziert errichtet werden können.

Laut dem Online-Medium werde Joseph Cappello, Leiter des Bereichs Nikola Energy, dazu zitiert, dass diese modularen Stationen anfänglich die Nachfrage in bestimmten Gebieten steigern und die Investition in eine feste Tankstelle rentabler machen sollen.

Wenn zwischen 100 und 150 Lkw die Station nutzen, sei ein Ausbau auf eine feste Tankstelle von Vorteil. Ob Nikola mit dieser Strategie Erfolg haben und der Kurs der Nikola-Aktie an der NASDAQ sich erholen wird, bleibt abzuwarten.

Nachricht im Orginal