Nikola Beware: Elon Musk bestätigt, dass die Auslieferung des Tesla Semi unmittelbar bevorsteht und kündigt die Enthüllung des Masterplans Teil 3 an

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk wurde nostalgisch und teilte auf Twitter ein Dokument mit dem Masterplan, Teil 2, den er vor sechs Jahren geschrieben hat und deutete an, dass der nächste Teil bald enthüllt werden könnte. Er nannte auch Zeitpläne für den Tesla Semi und den Cybertruck.> Was geschah: Der Masterplan, Teil 3 wird bald kommen, sagte der Tesla-CEO.… Hier weiterlesen