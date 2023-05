Nikola: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +385,64% - Kursziel bei 4,02 EUR

Nikolas Aktie wird nach Ansicht einiger Analysten derzeit unterbewertet. Die jüngste Entwicklung des Unternehmens an der Börse zeigt eine negative Tendenz.

Am gestrigen Tag hat Nikola am Finanzmarkt einen Rückgang um -0,85% verzeichnet und die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage sind mit einem Anstieg von lediglich +3,03% relativ schwach ausgefallen.

Das mittelfristige Kursziel für Nikola liegt aktuell bei 4,02 EUR und bietet Investoren somit ein Potenzial von +385,64%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in den letzten Tagen.

Derzeit empfehlen 1 Analyst die Aktie als “starken Kauf” und weitere 1 bewerten sie positiv mit “Kauf”. Eine neutrale Bewertung erhält das Unternehmen von 7 Experten mit “halten”. Kein Analyst sieht jedoch einen Grund für einen Verkauf der...