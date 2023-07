Nikola: Bankanalysten sehen Kurspotenzial bei +133,33%

Die Aktie von Nikola konnte gestern ein Plus von +8,46% verbuchen und verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +2,17%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Bankanalysten sind der Ansicht, dass das wahre Potenzial der Aktie noch lange nicht ausgeschöpft ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 3,00 EUR – was einem Kurspotenzial von +133,33% entspricht. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Kursentwicklung.

1 Analyst empfiehlt die Aktie als starken Kauf und 8 Experten bewerten sie neutral mit “halten”. Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt damit +11,11%.

Zusätzlich zu dieser positiven Bewertung wird die Einschätzung durch das Guru-Rating bestärkt – dieses bleibt unverändert bei 3,22.