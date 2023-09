Nikola: Analysten sehen großes Kurspotenzial - auf 2,26 EUR.

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Nikola an der Börse eine geringfügige Abwärtsbewegung von -2,16%. Die jüngste Entwicklung innerhalb einer vollständigen Handelswoche beträgt jedoch +31,87%, was den Markt optimistisch stimmt.

Analysten sind sich einig: Das wahre Kursziel von Nikola liegt bei 2,26 EUR und bietet somit Investoren ein erhebliches Potenzial von +59,58%.

Von insgesamt sieben Experten bewerten sechs die Aktie als “halten”. Lediglich ein Experte empfiehlt einen Kauf. Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +14,29%.

Das bereits hohe Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,29.