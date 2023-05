Nikola: Analysten sehen Potenzial von +457,63% - Kursziel bei 3,07 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete Nikola eine Kursentwicklung von -4,07%, was die negative Tendenz der vergangenen Woche verstärkt. Die Bankanalysten sind dennoch optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 3,07 EUR. Sollte dieses eintreffen, eröffnet sich Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +457,63%.

• Nikola: Am 26.05.2023 mit -4,07%

• Das Kursziel von Nikola liegt bei 3,07 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Wert “ALT”

Die skeptische Haltung am Markt spiegelt sich auch im Guru-Rating wider – es bleibt auf dem bisherigen Wert “ALT”. Von insgesamt acht analysierenden Experten empfehlen aktuell alle Anleger die Aktie zu halten und keine neuen Positionen einzugehen. Insgesamt ist das Potenzial jedoch hoch und könnte einen Blick wert sein für langfristig orientierte Anleger.