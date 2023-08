Nikola: Analysten sehen Kurspotenzial von +67,86% - Kursziel bei 3,03 EUR

Die Aktie von Nikola hat in den vergangenen fünf Handelstagen um +7,69% zugelegt und verzeichnete gestern ein Plus von +4,81%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend positiv.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Bankanalysten bei 3,03 EUR. Wenn diese Einschätzung zutrifft, können Investoren mit einem Kurspotenzial von +67,86% rechnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung.

Aktuell empfehlen 1 Analyst den Kauf der Aktie und 8 bewerten sie als “halten”. Einem Anteil von +11,11% der befragten Experten zufolge ist die Stimmung weiterhin optimistisch.

Zusätzliche Unterstützung erhält die positive Einschätzung durch das Guru-Rating von Nikola. Dieses hat nun den Wert 3,22 erreicht nach zuvor “Guru-Rating ALT”.