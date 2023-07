Nikola: Analysten sehen Kurspotenzial von +46,22%

Die Aktie des Elektrofahrzeugherstellers Nikola wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 2,93 EUR und eröffnet somit ein Kurspotenzial von +46,22% für Investoren.

• Nikola: Am 14.07.2023 mit einem Plus von +1,35%

• Guru-Rating von Nikola bleibt unverändert bei 3,22

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie einen Anstieg um +1,35% verzeichnen und in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von insgesamt +52,54%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Während der Großteil der Analysten die Einschätzung “halten” vergibt (8 Experten), gibt es auch einen Bullen mit einer Kaufempfehlung. Der Anteil an optimistischen Analysteneinschätzungen beträgt daher aktuell +11,11%.

Insgesamt zeigt sich jedoch weiterhin eine positive Trendentwicklung durch...