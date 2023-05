Nikola: Analysten sehen Kurspotenzial von +320,97% - Kursziel bei 3,05 EUR

Die Aktie von Nikola hat eine positive Tendenz gezeigt und am gestrigen Handelstag einen Anstieg um +1,24% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte ein Gesamtergebnis von +3,11% erzielt werden. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 3,05 EUR aufweist. Dies würde Investoren ein Potenzial für ein Plus von +320,97% bieten.

• Nikola: Am 25.05.2023 mit einer positiven Entwicklung

• Das Kurspotenzial beträgt über +300%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,00

Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Entwicklung des Aktienkurses. Von insgesamt acht Experten wird die Bewertung “halten” vergeben und kein einziger gibt eine optimistische Einschätzung ab.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin...