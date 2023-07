Nikola: Analysten sehen Kurspotenzial von +133,33%

Die Aktie des US-amerikanischen Elektro-LKW-Herstellers Nikola verzeichnete gestern eine positive Kursentwicklung von +8,46%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte ein Anstieg um insgesamt +2,17% beobachtet werden. Der Markt scheint derzeit optimistisch zu sein.

Laut Analysten ist die aktuelle Bewertung der Nikola-Aktie jedoch nicht angemessen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 3,00 EUR. Wenn diese Einschätzung zutrifft, gibt es ein Kurspotenzial von +133,33%.

Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach dem jüngsten positiven Trend. Von neun analysierten Meinungen gibt es einen starken Kauf und acht neutrale “Halten”-Bewertungen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,22.

