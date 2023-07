Nikola: Aktuelle Kursentwicklung und Kursziel von 2,99 EUR

Die Nikola-Aktie hat gestern an der Börse eine positive Performance gezeigt. Der Wert stieg um +8,10% und summierte sich in den letzten fünf Handelstagen auf -4,62%. Analysten zufolge ist die Stimmung am Markt pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Nikola liegt bei 2,99 EUR. Wenn die Bankanalysten recht behalten, könnte es ein Potenzial von +44,93% geben. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der letzten Zeit.

Laut einem Guru-Rating lag das Rating zuvor bei “Guru-Rating ALT”. Von insgesamt neun Analysten bewerteten acht die Aktie als neutral (“halten”). Nur einer stufte sie als stark kaufenswert ein (+11,11%).