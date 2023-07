Nikola: Aktienkurs übertrifft Erwartungen - Kursziel bei 3,00 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von Nikola am Finanzmarkt verzeichnete ein Plus von +8,46%. Das ergibt eine positive Bilanz der vergangenen fünf Handelstage mit einem Anstieg von +2,17%, was auf eine optimistische Marktstimmung schließen lässt. Laut Bankanalysten ist die Aktie jedoch immer noch unterbewertet und weist ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe des aktuellen Zielpreises bei 3,00 EUR auf.

• Nikola: Am 07.07.2023 mit +8,46%

• Das Kursziel von Nikola liegt bei 3,00 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,22

Dieses Ziel hätte für Investoren einen Gewinnanstieg um satte +133,33% zur Folge. Trotz positiver Trendentwicklungen teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und einige halten es für möglich das Potenzial von Nikola zu überschätzen.

Aktuell empfehlen sich Unternehmen wie dieses als vielversprechend für...