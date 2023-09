Nikola Aktien: Quartalszahlen und Analystenprognosen signalisieren Umsatzwachstum

Die Investoren und Analysten warten gespannt auf die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen des US-amerikanischen Unternehmens Nikola mit Sitz in Phoenix. In nur 60 Tagen wird das Unternehmen seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal präsentieren. Aktuell hat die Nikola Aktie eine Marktkapitalisierung von 1,02 Mrd. EUR, was die Erwartungen für die bevorstehenden Zahlen noch interessanter macht.

Analysten gehen derzeit von einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal aus. Im dritten Quartal 2022 konnte Nikola einen Umsatz von 22,31 Mio. EUR verzeichnen. Für das aktuelle Quartal wird ein Sprung um +6,20 Prozent auf 21,64 Mio. EUR erwartet. Zudem soll sich der bisherige Verlust um +46,40 Prozent verringern und bei -147,25 Mio. EUR liegen.

Auf Jahressicht sind die Analysten optimistisch gestimmt und...