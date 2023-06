Nikola-Aktie: Das wird oft übersehen!

Wer Nikola-Aktien besitzt, kann in der gegenwärtigen Zeit keineswegs entspannt sein. Die Kurse tanzen buchstäblich auf und ab. In den ersten Stunden des Donnerstags erlebten sie wieder einen Rückgang – wenn auch nur etwa 2 % -, nachdem die Aktie am Mittwoch zuvor einen Anstieg von mehr als 9 % verzeichnete. Am Ende des Tages konnte ein Zuwachs von über 7 % verbucht werden!

In den drei vorangegangenen Tagen sanken die Kurse um -1,8 %, stiegen um 14%, um dann erneut fast 6% fallen zu lassen. Anders gesagt: Es gibt keine Einigkeit an der Börse darüber, wie man die Nikola-Aktie bewerten sollte. Eine Tatsache, die viele Investoren offensichtlich übersehen.

Es ist momentan schwierig, eine klare Bewertung für Nikola abzugeben. Die aktuellen Zahlen sind schlecht.

Nikola: Eine ökonomische Betrachtung

Die klassische wirtschaftliche...