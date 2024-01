Nikola Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Nikola 2 mal mit "Gut" bewertet, 3 mal als "Neutral" eingestuft und kein einziges Mal als "Schlecht". Langfristig betrachtet erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, aber die Analysten haben den aktuellen Kurs von 0,833 USD im Blick. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von 356,18 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 3,8 USD. Dies wird als positive Entwicklung betrachtet und führt zu einer Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten auf "Gut"-Niveau.

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass die Nikola-Aktie sowohl auf der längerfristigen Ebene (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf der kurzfristigeren Ebene (50-Tage-Durchschnitt) eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der aktuelle Wert von 1,24 USD liegt sowohl unter dem 200-Tage-Durchschnitt als auch der letzte Schlusskurs von 0,833 USD liegt unter dem 50-Tage-Durchschnitt. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength-Index ergibt für Nikola eine "Neutral"-Bewertung, da sowohl der RSI7 (56,94) als auch der RSI25 (55,93) im neutralen Bereich liegen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über Nikola zu verzeichnen waren. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist daher negativ und die Aktie erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Nikola aufgrund der verschiedenen Analysen insgesamt ein "Schlecht"-Rating.