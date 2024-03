Nikola Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Nikola zeigt der RSI einen Wert von 77,6, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 51,34, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für Nikola liegt bei 2,67 USD, was eine "Gut"-Empfehlung von 302,21 Prozent impliziert.

Die technische Analyse zeigt einen gleitenden Durchschnittskurs von 1,16 USD für Nikola, während der tatsächliche Kurs bei 0,663 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,72 USD, was auch zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, aber in den letzten Tagen hat sich die Diskussion hauptsächlich auf negative Themen konzentriert. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.