Nikola-Aktie: Das waren immerhin 6,6 %

Die Aktie von Nikola könnte aktuell einen neuen Stimmungsaufschlag erleben, hoffen offenbar einige Analysten und Beobachter. Immerhin hat Nikola am Freitag noch ein Plus von gut 0,7 % geschafft. Über den Zeitraum von einer Woche hinweg betrachtet ging es für die Notierungen sogar um mehr als 6,6 % nach oben. Die Aktie befindet sich demnach in einer guten Ausgangssituation, wenn der Blick nur für wenige Tage gilt.

Das wäre falsch. Denn an sich ist die Stimmung deutlich schwächer. Der Titel hat seit Jahresbeginn gut -18,6 % eingebüßt und befindet sich in einem massiven Abwärtslauf. Damit haben sich die Notierungen bereits in diesem Jahr als sehr schwach offenbart.

Der Kurs könnte aus Sicht von Analysten zwar deutlich kräftiger steigen, der Markt aber hat sein Urteil längst getroffen. Und das hat Gründe.

Nikola: Der Grund liegt fast auf der Hand

Die US-Amerikaner verdienen einfach zu wenig Geld. Nicht mehr, nicht weniger. Nikola wird im laufenden Jahr aus Sicht der Analysten am Markt einen Umsatz von 210 Millionen Dollar erreichen. Auch das wäre schon viel, denn die Umsätze im abgelaufenen Jahr werden auf nur 38,3 Mrd. Dollar taxiert.

Die Verluste sollen sich im laufenden Jahr auf -494 Millionen Dollar einstellen. Im vergangenen Jahr sollen es Verluste von ca. -921 Millionen Dollar gewesen sein – all das ist eine schon mutige Schätzung, die unter dem Strich aber immer noch Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Leistungsstärke von Nikola zulassen würde.

Analysten sind und bleiben noch immer zuversichtlich. Der Titel soll demnach einen Aufschlag von ca. 182 % schaffen können – woher auch immer der Aufschlag kommen sollte. Die Aktie war ohnehin zuvor schon deutlich höher eingeschätzt worden: Bei 2,20 statt 2,00 Dollar! Aktuell also hat der Titel noch Luft nach oben – oder?

