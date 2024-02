Nikola-Aktie: Das war es!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Idee, dass Nikola sich schnell erholen könnte, scheint am Mittwoch bereits wieder ad acta gelegt worden zu sein. Das Papier der Amerikaner verlor schnell satte 1,5 %. Am Tag zuvor war es noch um gut 7 % nach oben gegangen, am Montag aber verlor die Aktie annähernd 6 %. In der Summe ist das noch kein Fisch und kein Fleisch. Deshalb sind die Kern-Fakten bedeutender.

Analysten könnten sich irren

Denn die Analysten könnten sich mit ihren Schätzungen gegenwärtig auch irren. Die gehen den vorliegenden Daten nach davon aus, der Kurs der Aktie würde sich um 155 % nach oben schieben können. Dafür fehlt es aktuell zumindest aus wirtschaftlicher Sicht an Begründungen. Denn der Konzern hat 2023 mit einem Verlust von fast 1 Mrd. Dollar abgeschnitten. Die Schätzungen für 2024 sehen derzeit ein Minus von “nur noch” -468 Millionen Euro aus. Das hilft aber noch immer nicht: Die Umsätze belaufen sich in diesem Jahr, wenn alles gut geht, auf 168 Millionen Dollar.

Damit liegt auch 2024 eine erhebliche Diskrepanz zwischen Realität und Wunsch vor: Die Verluste werden um ein Vielfaches höher als der Umsatz sein Analysten machen daraus dennoch das Plus von 155 %. Erstaunlich?

