Nikola: Aktie um +43,39% unterbewertet - Kursziel 2,96 EUR

Die Nikola-Aktie hat es laut Analysten aktuell nicht leicht am Finanzmarkt. Gestern fiel der Kurs um -3,60%, was in einer Woche zu einem Verlust von insgesamt -11,41% führte. Die Experten sind dennoch optimistisch und sehen das wahre Potenzial der Aktie.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel von Nikola 2,96 EUR. Sollten die Bankanalysten Recht behalten, hätte die Aktie ein Potential von +43,39%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen schwachen Trends.

Dennoch gibt es auch positive Stimmen: Ein Analyst empfiehlt den Kauf der Aktien und acht weitere positionieren sich mit “halten”. Das Guru-Rating bleibt bei stabilen 3,22 Punkten.