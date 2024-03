Nikola Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die technische Analyse der Nikola-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 1,17 USD lag, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,662 USD lag, was einem Unterschied von -43,42 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,69 USD liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-4,06 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Nikola also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Von den insgesamt 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Nikola-Aktie sind 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating, ebenso wie das Kursziel von 2,5 USD, was einen potenziellen Anstieg um 277,64 Prozent vom letzten Schlusskurs aus bedeutet. Somit wird Nikola von den Analysten insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Nikola-Aktie liegt bei 43,41 und damit im neutralen Bereich. Der RSI25 beläuft sich auf 57,8, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating aus dieser Analyse.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Nikola sich negativ entwickelt haben, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Zusammenfassend wird die Nikola-Aktie aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und erhält insgesamt eine "Neutral"- bis "Schlecht"-Bewertung.