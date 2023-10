Nikola-Aktie: Das sind 30 %!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola hat in der abgelaufenen Woche sicherlich an den Aktienmärkten für eine gewaltige Überraschung gesorgt – und auch Freude ausgelöst unter Aktionären wie gleichfalls unter Analysten. Die Analysten schätzen die Aktie seit längerer Zeit ohnehin noch besser ein als die Aktienmärkte selbst es machen. Die Chance auf einen Durchbruch nach oben soll nach Auffassung der Analysten vergleichsweise groß sein. In der vergangenen Woche nun gewann Nikola ca. 30 %.