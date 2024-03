Nikola Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Der RSI-Wert für die Nikola-Aktie beträgt derzeit 27,27, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 39, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Nikola-Aktie daher eine Einstufung von "Gut" basierend auf dem RSI.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 1 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen für die Nikola-Aktie abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 2,67 USD, was einem potenziellen Anstieg um 249,04 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie von 0,764 USD einen Abstand von -34,7 Prozent zum GD200 (1,17 USD) aufweist, was als "Schlecht"-Signal betrachtet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,76 USD, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt wird der Kurs der Nikola-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment für die Nikola-Aktie zeigt eine überwiegend negative Stimmung in den sozialen Medien. In den letzten Tagen gab es jedoch keine starken positiven oder negativen Themen, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der Analyse der Anleger-Stimmung.