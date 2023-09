Nikola-Aktie: Die nächste Katastrophe!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola hat eine horrende Woche hinter sich – die Stabilisierung zum Ende der Woche ist aber beeindruckend – nur: Läuft schon die nächste Katastrophe an?

Denn immerhin erholte sich die Aktie in einigen Tagesphasen, so am Donnerstag zum Auftakt der Sitzungen. Sofort aber schlagen die Investoren wieder zu. Die Aktie verlor gleich wieder und steuert damit – fast – unaufhaltsam auf eine kleine charttechnische Katastrophe zu.

Immerhin geht es für Nikola nach einem massiven Kurssturz in den vergangenen Tagen darum, die Marke von 1 Euro zu verteidigen. Vor Wochen noch wäre dies undenkbar gewesen.

Die Aktie hat innerhalb weniger Wochen einen Absturz ausgehend von fast 3 Euro um mehr als 60 % hingelegt.

Unterhalb von 1 Euro würde die Nikola schon als Penny Stock gelten – und genau das hatte der Konzern vermeiden wollen.

Die neuen...