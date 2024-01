Nikola Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Bezug gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Nikola-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 71, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Nikola auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Nikola.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Nikola derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes beträgt 1,24 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,796 USD) um -35,81 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,95 USD entspricht aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von -16,21 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Nikola-Aktie sind 2 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating für das Wertpapier führt. Zukunftsprognosen basierend auf abgegebenen Kurszielen deuten darauf hin, dass die Aktie um 377,39 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Zusammenfassend erhält Nikola von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen eine überwiegend positive Bewertung von Nikola, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Basierend auf dieser Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Nikola-Analyse vom 07.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nikola jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Nikola-Analyse.

Nikola: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...