Nikola-Aktie: Das ist unnötig!

Nikola hat am Mittwoch einen guten Kurs von 0,71 Euro geschafft. Zur Mitte der Woche also überwog die gute Stimmung noch einmal, nachdem die Aktie jetzt an vier der vergangenen fünf Handelstage gewonnen hat. Noch immer gibt es keine richtigen, keine wirtschaftlich verwertbaren Nachrichten aus dem Unternehmen heraus. Der Wert wird das Jahr 2023 aller Voraussicht nach mit einem Minus von gut -920 Millionen Euro abschließen. Das ist kein Ruhmesblatt. Mehr wissen die Börsen aber spätestens in drei Wochen.

Dann kommen die nächsten Quartalszahlen!

Denn immerhin wird das Unternehmen seine nächsten Quartalszahlen bald vermelden können. Am 22. Februar ist es so weit. Dann wird sich mit dem Bericht zum 4. Quartal also zeigen, ob die Aktie ggf. doch unterschätzt wird. Von 0,70 Euro aus fehlen allerdings noch einmal mehr als 50 %, um zumindest die bedeutende Grenze von 1 Euro wieder zu erreichen, meinen die Chartanalysten. Es wird also nicht einfach sein, sich wieder aufwärts zu bewegen.

