Nikola-Aktie: Das ist überraschend!

Immerhin: Nikola scheint sich wieder etwas zu erholen. Die Aktie konnte am Donnerstag einen Aufschlag in Höhe von mehr als 2,7 % für sich verbuchen. Der Titel ist nun auf dem Weg dazu, die nächste kleine Erholungsstufe zu holen: Es geht um immerhin mehr als 10 % in den vergangenen fünf Handelstagen nach oben. Nun allerdings stellt sich im großen Bild noch immer die Frage: wie weit kann die Aktie noch klettern?

Nikola: Wirtschaftlich ist das zu schwach

Tatsächlich ist und bleibt der Titel gegenwärtig aus Sicht der wirtschaftlichen Entwicklung zu schwach. Der Konzern wird im laufenden Jahr einen Umsatz von 241 Millionen Dollar schaffen – bei einem Nettoverlust von -487 Millionen Dollar, so der Markt. Das ist kaum vorstellbar! Denn der Nettoverlust belief sich 2023 auf auch geschätzte ca. -921 Millionen Dollar!

