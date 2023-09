Nikola-Aktie: Das ist fast schon eine Sensation!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Das Comeback des US-E-LKW-Herstellers Nikola scheint zu laufen. An den Börsen könnte die Aktie nun für Schlagzeilen sorgen, nachdem auch am Donnerstag ein – wenn auch geringer – Gewinn von etwa 1 % gleich zum Börsenstart die Schlagzeilen übernahm. Denn Nikola näherte sich rasch der Marke von 1,50 Euro an. Das kann eine Rolle spielen.