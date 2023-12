Nikola-Aktie: Das ist extrem!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola hat in der vergangenen Woche an den Börsen eine Extrembewegung vollzogen. Allein am Freitag ging es für die Amerikaner um mehr als -4,1 % abwärts. Das sind Bewegungen, die letztlich zu einem Minus von -27,6 % in einer Woche geführt haben. Das Unternehmen befindet sich in einem sehr massiven Abwärtstrend. Der hat sich noch verstärkt. Überraschend dürfte für viele Beobachter oder Investoren allerdings [...] Hier weiterlesen