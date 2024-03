Nikola Aktie: Das ist erstaunlich

Die Diskussionen über Nikola auf sozialen Medienplattformen geben ein deutliches Signal über die Meinungen und Stimmungen in Bezug auf das Unternehmen. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen in Kommentaren und Ansichten. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Nikola in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Nikola derzeit bei 0,732 USD und ist damit um 2,4 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Daher lautet die kurzfristige Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" angesehen, da die Distanz zum GD200 bei -37,44 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im letzten Jahr haben Analysten für Nikola 1 Mal die Einschätzung "Gut", 2 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine Analystenupdates zu Nikola aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten auf Basis des aktuellen Kurses von 0,732 USD eine Entwicklung von 264,3 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 2,67 USD. Dies wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Abschließend kann der Relative Strength-Index (RSI) zur Bewertung der Aktiendynamik herangezogen werden. Der RSI für Nikola liegt bei 42,16, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,75, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating "Neutral" basierend auf dem RSI.