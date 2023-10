Nikola-Aktie: Das ist ein echtes Signal

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Am Dienstag, dem Einheits-Feiertag in Deutschland, ist die Aktie von Nikola noch einmal nach unten geschickt worden. Die Notierungen verloren gleich -2,8 %. Das ist ein bitteres Ergebnis, denn die Börsen können sich bei diesem Titel nicht so richtig für eine Richtung entscheiden. Der Eindruck ist fatal: Die Aktie orientiert sich kaum an wirtschaftlichen Gegebenheiten und bietet so viel Raum für Spekulationen.