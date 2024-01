Nikola-Aktie: Das ist ein Witz!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nikola steht kurz davor, sich noch weiter in den Abwärtstrend schieben zu lassen als je vermutet. Denn der Titel ist am Freitag bei einem Kurs von 0,71 Euro angekommen. Die Notierungen haben nun einen RSL 130 von 0,56 – das ist ein sehr klares Zeichen dafür, dass die Aktie in einen massiven Abwärtstrend geraten ist. Das wollen wohl nicht alle Analysten so unterschreiben. Gegenwärtig gehen die Experten wohl davon aus, [...] Hier weiterlesen