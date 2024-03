Nikola-Aktie: Das ist das Signal!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola ist auch am Freitag erneut nach unten durchgereicht worden. Der US-Konzern musste mit dem Minus von -3,1 % quasi einräumen, wie schwach die Notierungen ohne wirtschaftlichen Rückhalt derzeit gesehen werden. Die Ausnahme bilden einzelne Analysten, die das Unternehmen immer noch höher sehen. Jüngst hat erst die Deutsche Bank wieder ein Kursziel in Höhe von 1,50 Dollar benannt, also mehr als 1,30 Euro. Die Aktie müsste sich bis dahin verdoppeln.

Verdoppelt sich der Aktienkurs von Nikola?

Dies ist aus Sicht der reinen wirtschaftlichen Analyse vergleichsweise unwahrscheinlich. Denn die Nikola hat aktuell noch immer das Problem, dass die Notierungen ohne weitere wirtschaftliche Unterstützung daherkommen. Die Umsatzdaten für das vergangene Jahr werden mit dem Wert von 35,8 Millionen Dollar unverändert schwach sein und bleiben.

Die Umsätze für das laufende neue Jahr sollen den Wert von 168 Millionen Dollar erreichen. Wie dies geschehen soll, bleibt aktuell offen. Dies wäre eine Vervierfachung des Umsatzes gegenüber 2023.

Die Verluste waren im vergangenen Jahr auf -966 Millionen Dollar geschätzt worden. Die Verluste werden im laufenden Jahr dann diesen Annahmen nach -468 Millionen Dollar erreichen. Zum einen sind dies bei Umsätzen, die deutlich niedriger sind, noch immer beträchtliche Verluste. Zum anderen bleibt unklar, wie die Verluste diesen niedrigen Wert annehmen sollen. Nur Analysten sehen derzeit lt. Marketscreener noch ein Potenzial in Höhe von mehr als 157 %.

