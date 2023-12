Nikola Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken hauptsächlich negativ, was die Anleger betrifft. Insgesamt dominierte die negative Kommunikation an neun Tagen, während an zwei Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Besonders negativ äußerten sich die Anleger in Bezug auf das Unternehmen Nikola. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse ergab, dass der Relative Strength Index (RSI) der Nikola bei 89,12 liegt, was als überkauft gilt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich mit einem Wert von 68 eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die RSI somit als "Schlecht" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung verbesserte sich, was zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut" führte. Auch die Kommunikationsfrequenz nahm zu, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Nikola somit ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergab, dass die Nikola derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,31 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,718 USD um -45,19 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage von 1,07 USD zeigt mit einer Abweichung von -32,9 Prozent ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt entspricht dies also einer Gesamtbewertung von "Schlecht".