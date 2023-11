Nikola-Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola ist und bleibt an den Aktienmärkten gegenwärtig sehr schwach. Die US-Amerikaner haben kurz vor dem Wochenende einen Kursverlust von fast -1 % hinnehmen müssen. Das ist noch kein Signal an sich. Im Kontext der jüngsten Entwicklungen jedoch lassen sich daraus durchaus Alarmsignale entnehmen. Denn Nikola muss damit weiterhin mit Kursen unterhalb der bedeutenden 1-Euro-Marke leben. Dies sind Signale dafür, dass der Kurs langsam als Penny Stock zu gewichten ist. Das wäre eine Einladung an Spekulanten, gegen den Kurs oder aber auch mit kleinen Hebeln für eine überraschende Kurssteigerung zu wetten.

Dazu kommt, dass Nikola an den Märkten aktuell auch mit der Untergrenze von 1 Mrd. Dollar Marktkapitalisierung kämpft. Auch das ist ein Signal dafür, dass der Kurs der Aktie kurz davor steht, in das Lager der Penny Stocks zu...