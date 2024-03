Nikola-Aktie: Das ist ein Alarm!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola ist aktuell in Alarmstimmung – die Aktei verlor auch am Freitag noch einmal mehr als -2 %. Da ist aus Sicht von Analysten ein schon statistisch großes Problem. Die Notierungen sind weniger als 1 Mrd. Dollar wert und der Aktienkurs hat Penny Stock-Niveau erreicht. Das ist in Summe an sich schon schwach. Nur kommt dazu, dass die Aktie auch statistisch seit Anfang des Jahres weitere -25 % verloren hat. Auf dieser Basis ist die gegenwärtige Stimmung nicht hilfreich:

Nikola kann eigentlich überhaupt keine neuen oder auch sogar wichtigen Nachrichten präsentieren. Zuletzt wurde die Auslieferung von E-LKW thematisiert. 50 Objekte wurden ausgeliefert. Das allerdings war schon bekannt und dürfte jedenfalls in die professionellen Schätzungen und Auswertungen bereits eingearbeitet worden sein. Wer jetzt noch investiert, muss verschiedene Daten beachten.

Der Short-Modus

Faktisch ist die Aktie im Short-Modus. Der Titel hat allein zum GD100 schon -18 % Abstand. Die 200-Tage-Linie ist nun bereits mehr als -43 % entfernt. Der RSL 130 liegt bei 0,72. Es gibt auch jenseits des Charts sehr viele Faktoren, die einen massiven Abwärtslauf beschreiben.

Als Krönung neben der Nachrichtenlosigkeit kommt noch hinzu, dass der Wert ohnehin operative Minusgeschäfte macht. Daran ändert sich derzeit nichts.

