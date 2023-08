Nikola: Aktie mit großem Kurspotenzial

Die Aktien von Nikola werden derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen, das wahre Kursziel soll bei 2,99 EUR liegen – was einem Potenzial von +42,29% entspricht.

• Nikola legt am 31.07.2023 um +1,85% zu

• Das mittelfristige Kursziel für die Nikola-Aktie liegt bei 2,99 EUR

• “Guru-Rating” bleibt unverändert auf dem Niveau von 3,22

Am Vortag konnte die Aktie eine positive Entwicklung in Höhe von +1,85% verzeichnen und summierte sich damit über fünf Handelstage auf einen Zuwachs in Höhe von +13,90%. Die Stimmung am Markt scheint aktuell recht optimistisch zu sein.

Trotzdem stehen einige Analysten skeptisch gegenüber dieser Entwicklung. So gehen im Durchschnitt acht Experten davon aus die Aktien halten zu müssen und nur ein einziger sieht sie als stark kaufenswert an.

Das Guru-Rating lag bereits vorher bei einer...